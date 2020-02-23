شاهد: فيديو يُظهر الوفد السياحي الكوري المُصاب بـ (كورونا) في الحرم الإبراهيمي

في السياق، قال مدير صحة رام الله والبيرة الدكتور وائل الشيخ: إن الوفد الكوري المصاب بـ (كورونا) لم يصل رام الله مطلقًا، وفق ما نقلت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن وفداً سياحياً من كوريا الجنوبية، زار دولة فلسطين في الفترة ما بين 8 إلى 15 من شباط/ فبراير الجاري، حيث زار القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس (كورونا) لدى عودتهم إلى بلادهم.وطالبت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يقوم بما يلي: حفاظاً على ذاته وعائلته ومجتمعه، بأن يضع نفسه بنفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً أي لتاريخ 29/2/2020 حيث لا يخالط فيها الآخرين.وأضافت الوزارة: "نطالب بتبليغ قسم الطب الوقائي في أقرب مديرية صحة (حسب الكشف المرفق)، وعمل الفحص الخاص بفيروس (كورونا)، في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه، والتقيد بالتعليمات الصحية للوقاية من المرض، والتعليمات التي تعطى من مسؤولي الطب الوقائي في المديريات".