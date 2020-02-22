إصاية العشرات بحالات اختناق بعد اقتحام الاحتلال بيت أمر شمال الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة أبو الطوق في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو الطوق المحاذية لمدخل البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتتعمد قوات الاحتلال اقتحام عدة مناطق في بيت أمر بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين أثناء عملهم في الأرض، للتضيق عليهم.



وفي السياق ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح تحت حماية جنود الاحتلال، مساء اليوم السبت، البلدة القديمة من مدينة الخليل.