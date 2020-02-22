دولي

إسرائيل تعلن حالة الاستنفار القصوى وتمنع ركاب طائرة كورية من الدخول

إسرائيل تعلن حالة الاستنفار القصوى وتمنع ركاب طائرة كورية من الدخول
حالة طوارئ في العالم بسبب كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المجلس الإقليمي "أشكول" أن مجموعة من سكان المجلس مكثت بتاريخ الحادي عشر من شباط/ فبراير في فندق ديفيد في البحر الميت الذي صادف فيه وجود مجموعة من السائحين  الكوريين الجنوبيين الذين أصيب عدد منهم  بفيروس (كورونا).

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن المجلس على تواصل شخصي معهم وتم إبلاغهم بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل، اليوم السبت، حالة الاستنفار القصوى بعد وصول طائرة من كوريا الجنوبية إلى مطار بن غوريون، ومنعت الركاب من دخول إسرائيل وقامت بإعادتها، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت أن السياح السبعة من كوريا الجنوبية زاروا مؤخرا إسرائيل والضفة الغربية، كانوا مصابين بفيروس (كورونا) المستجد.

وأكدت الصحة الإسرائيلية أن هؤلاء السياح زاروا إسرائيل خلال فترة بين الثامن و15 شباط/ فبراير الجاري، وتم الكشف عن إصابتهم بالفيروس مؤخرا بعد عودتهم إلى بلادهم.

وحثت الوزارة كل من كان على تواصل وثيق مع هؤلاء السياح، على إبلاغ السلطات بذلك والخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

كما نشرت وزارة الصحة قائمة الأماكن التي زارها هؤلاء السياح، بما فيها القدس ونتانيا وقيسارية وبحيرة طبريا والبحر الميت وبئر السبع وكذلك مدينة الخليل في الضفة الغربية.

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