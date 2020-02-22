الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 12-7 12-7 13-8 بيت لحم 12-7 12-7 13-8 رام الله والبيرة 11-6 11-6 12-7 طولكرم 18-10 18-10 19-11 نابلس 14-8 14-8 15-9 قلقيلية 18-10 18-10 19-11 جنين 17-9 17-9 18-10 سلفيت 12-7 12-7 13-8 طوباس 17-9 17-9 18-10 روابي 14-8 14-8 15-9 الخليل 11-6 11-6 12-7 غزه 19-11 19-11 20-12 أريحا 22-12 22-12 22-12 خانيونس 19-11 19-11 20-12 الأغوار الشمالية 20-10 20-10 20-10 رفح 20-10 20-10 21-11

رام الله - دنيا الوطنيستمر الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ليلة الأحد الاثنين، يكون الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة، تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يستمر الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار المتفرقة على معظم المناطق خاصة الجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.يوم الأربعاء، يستمر الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر خاصة:1- خطر التزحلق على الطرقات. 2- تدني مدى الرؤيا الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي