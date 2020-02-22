أسرة المريض "نويجع" تناشد الرئيس التكفل بعلاج ابنها





















رام الله - دنيا الوطنناشدت أسرة المريض محمد عنتر محمود نويجع (37 عاما) من قطاع غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزيرة الصحة وسفير دولة فلسطين في القاهرة دياب اللوح، والجهات المسؤولة، بضرورة الإسراع بالموافقة على إصدار التغطية المالية لإجراءعملية زراعة كبد لنجلهم في جمهورية مصر العربية.وأوضح خال المريض محمد أنه أصيب في مرض التليف الكبدي قبل عشرة أيام، وتم تحويله الي مستشفى فلسطين في مصر لخطورة وضعه الصحي وازدياد حالته سواء، ومعاناته من تضخم في الطحال، واستسقاء في البطن.وقال: إن المريض هو من موظفي تفريغات 2005 وأب لأربعة أطفال، وبحاجة ماسة لإجراء العملية، خاصة في ظل وجود متبرع لزراعة الكبد.وأضاف: أن الأطباء في مستشفى الشفاء كانوا قد أبلغوا عائلته بخطورة وضعه الصحي، وبضرورة إجراء العملية حفاظا على حياته.رقم التواصل:0599308498