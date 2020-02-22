صور: العمادي يتفقد عدداً من الشركات والمصانع المحلية بالمنطقة الصناعية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأجرى السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، جولة تفقد خلالها عدداً من الشركات والمصانع المحلية في المنطقة الصناعية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، اليوم السبت.وتفقد العمادي برفقة نائبه أ. خالد الحردان سير العمل في عدد من المصانع الكبرى في المنطقة الصناعية بغزة، معربا عن إعجابه بجودة المنتج المحلي وتنوعه وخطوط الإنتاج المستخدمة في إنتاجه رغم الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، وفق ما قال موقع اللجنة القطرية على الانترنت.وتأتي جولة السفير القطري، بعد لقاءٍ جمعه مع عدد من أصحاب المصانع والشركات في مقر إقامته بغزة أمس الجمعة، بحثوا خلاله آليات دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود المنتج المحلي بكافة أشكاله، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها سكان القطاع.كما بحث مع أصحاب المصانع والشركات سبل تطوير المنطقة الصناعية بما يخدم السكان ويوفر فرص عمل لآلاف الأيادي العاملة ويحدّ من نسب البطالة المرتفعة في القطاع.