هل ينتقل (كورونا) بواسطة المنتجات والطعام والشحن القادم من الصين
رام الله - دنيا الوطن
تساءل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، بشأن انتقال فيروس (كورونا) من خلال المنتجات والطعام والشحن القادم من الصين.
تساءل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، بشأن انتقال فيروس (كورونا) من خلال المنتجات والطعام والشحن القادم من الصين.
وتقول وزارة الصحة الإسرائيلية على موقعها على الإنترنت: إنه
وفقاً للمعلومات المتاحة حالياً، لا تنتقل فيروسات (كورونا) من خلال الأشياء أو الطعام، القادم من الصين، ولم يتم الإبلاغ عن انتقال المرض بهذه الطريقة.
وكان المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزة، عبد الفتاح أبو موسى، أكد في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، أنه لا يوجد قرار حتى الآن بتعليق الاستيراد من الصين.
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