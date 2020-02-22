شؤون فلسطينية

حماس تُوجه رسالة شكر لـ"قطر" بعد الإعلان عن مشاريع جديدة لدعم صمود القطاع

حماس تُوجه رسالة شكر لـ"قطر" بعد الإعلان عن مشاريع جديدة لدعم صمود القطاع
رئيس المكتب السياسي لحماس والسفير القطري محمد العمادي
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت: إن القرار القطري، بتخصيص مبالغ لمشاريع جديدة؛ لدعم صمود الشعب الفلسطيني والقطاع، يأتي امتدادًا للمواقف القومية الثابتة لدولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في مختلف المحافل الدولية، والوقوف إلى جانب حقوقه المشروعة.

جاء ذلك، في تصريح صادر عن رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس د. خليل الحية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وقال الحية: "استمرارًا لجهود ودور قطر المقدرين في دعم صمود شعبنا، تلقينا باحترام بالغ، وتقدير عالٍ القرار القطري بتخصيص مبالغ لمشاريع جديدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني والقطاع؛ فإننا نعبر عن خالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولدولة قطر قيادةً وشعبًا، لهذا الموقف الكريم".

وأضاف: "يأتي هذا الدعم امتدادًا لمنح عديدة قدمتها دولة قطر، والتي تؤكد عمق العلاقة الأخوية الصادقة التي نعمل على تطويرها وزيادة أواصرها، وإن الشعب الفلسطيني الذي ينظر إلى ذلك ببالغ التقدير فلن ينسى هذه الجهود القطرية في إسناده وكسر الحصار الجائر عنه، في ظل ما يعيشه من ظروف مأساوية".

يشار إلى أنه تم كشف النقاب مساء اليوم السبت، عن قيام رئيس (موساد) الإسرائيلي، يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية، في الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال هرتسي هاليفي، بزيارة خاطفة لقطر قبل أسبوع ونصف.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن المسؤولين الإسرائيليين التقيا عدة مسؤولين بينهم، رئيس جهاز الاستخبارات القطري محمد المسند، كما شارك في الاجتماع محمد العمادي المبعوث القطري إلى قطاع غزة.


وأعلن العمادي، يوم الجمعة، بأنه قد تم خلال اللقاء الاتفاق على أن تقوم اللجنة القطرية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية لشهر شباط/ فبراير الحالي لتصبح 120 ألف أسرة مستورة ومتعففة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأضاف أيضاً أن اللجنة ستخصص مبلغ مليون دولار أمريكي لدعم مشروع زواج لـ 500 شاب من الشباب الذين تقدم بهم العمر وغير قادرين على تحمل تكاليف الزواج من الأسر المستورة، علاوة على تخصيص مبلغ مليون دولار أخرى لترميم عدد من بيوت الفقراء على مستوى محافظات قطاع غزة، ومليون دولار أخرى لدعم خريجي الجامعات بغزة من أصحاب الشهادات العالقة نتيجة تعذر دفع الرسوم المستحقة عليهم.

وشدد العمادي على أن رزمة المشاريع المعلنة، سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المختصة في غزة، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية وتحقيق مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع، مناشدا كافة المؤسسات الإغاثية ومنظمات المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية التي تقدم لسكان القطاع حيث أن الأوضاع تنذر بكارثة حقيقية.

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