شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: نرفض (صفقة القرن) جملة وتفصيلاً

العربية الفلسطينية: نرفض (صفقة القرن) جملة وتفصيلاً
الجبهة العربية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
جددت الجبهة العربية الفلسطينية، رفضها لما يسمى بـ (صفقة القرن) الأمريكية الإسرائيلية جملة و تفصيلاً، مؤكدةً أن الصفقة لن تمر إلا على "جثثنا"، موضحةً أن الصفقة ولدت ميتة.

وقال محمد أبو عريبان، أمين سر المحافظة الوسطى: " شعبنا الفلسطيني بأطيافه السياسية رفض صفقة القرن"، مبيناً أن فلسطين توحدنا لمواجهة المؤامرات التهويدية التي تهدف إلى تصفية القضية المركزية، موضحاً أن ترامب أعلن الصفقة قبل شهر للخروج من أزمة محاكمته برلمانياً في الكونجرس الأميركي.

وأضاف: أن الصفقة قديمة حديثة، منوهاً إلى أنها تهدف إلى تقسيم ما تبقى من فلسطين، مشيراً إلى تغول الاستيطان في الضفة الغربية، وضم الأغوار، ومحاصرة قطاع غزة، و تجويع ساكنيه للقبول بأي شيء، ملمحاً إلى أن إسرائيل تتجه بالأنظار إلى رسم فلسطين الجديدة في إطار الشرق أوسط الجديد، موضحاً أن فلسطين الجديدة تتكون من قطاع غزة، وجزء من سيناء، كاشفاً النقاب عن أن إسرائيل تخطط منذ زمن لتنفيذ ذلك.

وذكر أن إسرائيل أحدثت شرخاً بين الفلسطينيين منذ عام 2007، بما يعرف بالانقسام الفلسطيني، بغية الوصول إلى ما آلت إليه اليوم من تصفية القضية الفلسطينية، مبيناً أن الانقسام لم يجلب سوى الويلات لشعبنا الفلسطيني.

ودعا في نهاية حديثه قيادة الجبهة العربية الفلسطينية إلى التدخل بثقلها لرأب الصدع بين طرفي الانقسام، وبلورة مبادرة تقرب وجهات النظر بين حماس وفتح، وتحرك عجلة المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن "القوة بوحدتنا لمواجهة (صفقة القرن)"، مناشداً حركة حماس سرعة إنهاء الانقسام.

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