قوات الاحتلال تعتقل طفلاً من مدينة قلقيلية

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طفلاً من مدينة قلقيلية.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل أحمد سميح لباط (13 عاماً)، خلال مواجهات، اندلعت على الحاجز الجنوبي من المدينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).