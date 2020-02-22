نتنياهو يعقد جلسة خاصة بشأن (كورونا) يوم الأحد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يوم الأحد، جلسة خاصة لتقييم الموقف حول فيروس (كورونا) في غرفة عمليات وزارة الصحة.



وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سأعقد صباح غدٍ جلسة خاصة لتقييم الموقف حول فيروس (كورونا) بحضور كل من وزير الصحة ليتسمان، ووزراء آخرين ومدراء الوزارات والمستشفيات ومسؤولين كبار آخرين.



وأضاف: "ستعقد الجلسة لاحقا للمباحثات التي أجريت خلال الأيام الأخيرة حول الاستعدادات لمواجهة الفيروس وعلى ضوء التطورات الأخيرة".