شؤون فلسطينية

طالع: "الصحة" تعلن أرقام هواتف الطب الوقائي للإبلاغ عن مرض (كورونا)

طالع: "الصحة" تعلن أرقام هواتف الطب الوقائي للإبلاغ عن مرض (كورونا)
أطباء في مستشفى لعلاج كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، أرقام هواتف الطب الوقائي للإبلاغ عن فايرس (كورونا).

وفيما يلي أرقام الطب الوقائي في المحافظات الفلسطينية:

القدس:            0562401994  الدكتور فراس 
الخليل:            0562401744  الدكتور محمد السعافين
شمال الخليل:    0562401442 الدكتور ماهر ملحم
جنوب الخليل:   0562401243 الدكتور منصر القواسمي
يطا:               0562402180  الدكتور عيسى علان
بيت لحم:         0562401784  الدكتور نبيل زواهرة
رام الله والبيرة:  0562401269 الدكتور حلمي زيادة
أريحا:            0562401867  الدكتور طارق هواش
سلفيت:           0562402035  الدكتور جمعة الشعيبي 
نابلس:            0562401956  الدكتور ايلاف أبو زعرور 
قلقيلية:            0562401860  الدكتور محمد صويلح 
طولكرم:         0562401047 الدكتور ايهاب عواد 
جنين:             0562402098   الدكتور عبدالله أبو حطب 
طوباس:          0599201146 الدكتور قدري دراغمة

وكانت الوزارة أعلنت أن وفداً سياحياً من كوريا الجنوبية، زار دولة فلسطين في الفترة ما بين 8 إلى 15 من شباط/ فبراير الجاري، حيث زار القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس (كورونا) لدى عودتهم إلى بلادهم.

وطالبت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يقوم بما يلي: حفاظاً على ذاته وعائلته ومجتمعه، بأن يضع نفسه بنفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً أي لتاريخ 29/2/2020 حيث لا يخالط فيها الآخرين.

وأضافت الوزارة: "نطالب بتبليغ قسم الطب الوقائي في أقرب مديرية صحة (حسب الكشف المرفق)، وعمل الفحص الخاص بفيروس (كورونا)، في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه، والتقيد بالتعليمات الصحية للوقاية من المرض، والتعليمات التي تعطى من مسؤولي الطب الوقائي في المديريات".

وأكمل البيان: "تطلب الوزارة جمهور المواطنين بالتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذا المرض، وهي نفسها التوصيات المعتادة للعامة التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك تغطية الفم والأنف، بمنديل عند السعال أو العطس، النظافة الشخصية والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، وتجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام تشبه الأنفلونزا بدون وقاية، وتجنب
التقبيل، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس".

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