طالع: "الصحة" تعلن أرقام هواتف الطب الوقائي للإبلاغ عن مرض (كورونا)





وفيما يلي أرقام الطب الوقائي في المحافظات الفلسطينية:



القدس: 0562401994 الدكتور فراس

الخليل: 0562401744 الدكتور محمد السعافين

شمال الخليل: 0562401442 الدكتور ماهر ملحم

جنوب الخليل: 0562401243 الدكتور منصر القواسمي

يطا: 0562402180 الدكتور عيسى علان

بيت لحم: 0562401784 الدكتور نبيل زواهرة

رام الله والبيرة: 0562401269 الدكتور حلمي زيادة

أريحا: 0562401867 الدكتور طارق هواش

سلفيت: 0562402035 الدكتور جمعة الشعيبي

نابلس: 0562401956 الدكتور ايلاف أبو زعرور

قلقيلية: 0562401860 الدكتور محمد صويلح

طولكرم: 0562401047 الدكتور ايهاب عواد

جنين: 0562402098 الدكتور عبدالله أبو حطب

طوباس: 0599201146 الدكتور قدري دراغمة



وكانت الوزارة أعلنت أن وفداً سياحياً من كوريا الجنوبية، زار دولة فلسطين في الفترة ما بين 8 إلى 15 من شباط/ فبراير الجاري، حيث زار القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس (كورونا) لدى عودتهم إلى بلادهم.



وطالبت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يقوم بما يلي: حفاظاً على ذاته وعائلته ومجتمعه، بأن يضع نفسه بنفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً أي لتاريخ 29/2/2020 حيث لا يخالط فيها الآخرين.



وأضافت الوزارة: "نطالب بتبليغ قسم الطب الوقائي في أقرب مديرية صحة (حسب الكشف المرفق)، وعمل الفحص الخاص بفيروس (كورونا)، في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه، والتقيد بالتعليمات الصحية للوقاية من المرض، والتعليمات التي تعطى من مسؤولي الطب الوقائي في المديريات".



وأكمل البيان: "تطلب الوزارة جمهور المواطنين بالتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذا المرض، وهي نفسها التوصيات المعتادة للعامة التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك تغطية الفم والأنف، بمنديل عند السعال أو العطس، النظافة الشخصية والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، وتجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام تشبه الأنفلونزا بدون وقاية، وتجنب

التقبيل، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، أرقام هواتف الطب الوقائي للإبلاغ عن فايرس (كورونا).