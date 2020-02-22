دون استثناء.. الرئيس عباس يشدد على أهمية العمل الجاد بتطبيق سيادة القانون

الرئيس عباس واللواء عطالله

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم الرئيس الفلسطيني، محمود محمود عباس، التقرير السنوي للعام 2019 الصادر عن الشرطة الفلسطينية.



جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، بحضور رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.



وأشاد الرئيس بالدور الكبير الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية في سبيل توفير الأمن والأمان للمواطن، والعمل على راحته وحماية ممتلكاته، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وشدد على أهمية العمل الجاد في تطبيق سيادة القانون دون استثناء، وحفظ كرامة المواطن التي هي أغلى ما نملك، مؤكدا التطور المهم في عمل الشرطة الفلسطينية ومواكبتها لأحدث النظم الشرطية الدولية، معربا عن دعمه الكامل لعملها ولإنجازاتها قيادة وأفرادا.



وأطلع عطا الله، الرئيس عباس على أبرز نتائج التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية، والانجازات التي حققتها خلال العام المنصرم، والتي ستشكل مدخلا لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للشرطة خلال المرحلة المقبلة.



وأكد أن جهود التطوير والتحديث مستمرة لجهاز الشرطة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.