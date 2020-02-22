شؤون فلسطينية

"الخارجية": تصعيد البناء الاستيطاني واعتداءات المستوطنين ضم زاحف لضفة برعاية أمريكية

"الخارجية": تصعيد البناء الاستيطاني واعتداءات المستوطنين ضم زاحف لضفة برعاية أمريكية
استيطان في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اعتداءات قطعان المستوطنين على مزارعين ورعاة الأغنام أثناء تواجدهم في أراضيهم بقرية التوانة في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل.

كما أدانت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، قيام مجموعة أخرى من المستوطنين بوضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، حيث وضعوا أسيجة حول مساحات من الأراضي الرعوية شرق خلة مكحول، وشمال خربة سمرة في الأغوار، إضافة الى اقتحام آلاف المستوطنين، أمس الجمعة، أراضي تمتلكها البطريركية اللاتينية في قرية تياسير، ونظموا مسيرة من منطقة البرج إلى منطقة أم لقبا، داخل حدود ممتلكات البطريركية.

وقال البيان: إن الوزارة إذ تدين أيضا بشدة قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا من أجل المصادقة على مخططات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تقضي ببناء أكثر من 1900 وحدة سكنية، إضافة إلى الآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أعلن عنها نتنياهو الاسبوع المنصرم.

وأضافت الوزارة أن القرارات الاستيطانية الجديدة وتصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال، تهدف للاستيلاء على المزيد من  أراضي المواطنين وفرض السيطرة الإسرائيلية بقوة ميليشات المستوطنين، في تكامل للأدوار مع حكومة الاحتلال  لضم الضفة الغربية برعاية أميركية وفقا لنصوص وجوهر صفقة القرن، في استهتار واضح بالقرارات والادانات الدولية.

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