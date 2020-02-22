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كشف تفاصيل زيارة مسؤوليْن إسرائيليين لقطر قبل أسبوعين لبحث أوضاع غزة

كشف تفاصيل زيارة مسؤوليْن إسرائيليين لقطر قبل أسبوعين لبحث أوضاع غزة
رئيس موساد يوسي كوهين
رام الله - دنيا الوطن
كشف النقاب مساء اليوم السبت، عن قيام رئيس (موساد) الإسرائيلي، يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية، في الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال هرتسي هاليفي، بزيارة خاطفة لقطر قبل أسبوع ونصف.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن المسؤولين الإسرائيليين التقيا عدة مسؤولين بينهم، رئيس جهاز الاستخبارات القطري محمد المسند، كما شارك في الاجتماع محمد العمادي المبعوث القطري الى قطاع غزة.

وأضافت: أنه تم بحث الأوضاع في قطاع غزة والمساعدة المالية القطرية لسكان القطاع، علما بأن إسرائيل تخشى من تدهور الأوضاع في حال أوقفت فيه قطر نقل المساعدات إلى القطاع، وفق (مكان).

وقال مصدر لموقع (والا) الإخباري الإسرائيلي: إن المسند سبق له أن اجتمع مع مسؤولين إسرائيليين بهذا الصدد. 

وأعلنت قطر قبل أسبوع عن زيادة المساعدات للعائلات المستورة في القطاع بـ 15 مليون دولار آخر كما أنها ستمول إقامة مستشفى في رفح بكلفة 24 مليون دولار.

ولم يصدر أي تصريح من قبل المسؤولين القطريين، حول هذا الموضوع.

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