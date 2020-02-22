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شاهد: فيديو يُظهر الوفد السياحي الكوري المُصاب بـ (كورونا) في بئر السبع

شاهد: فيديو يُظهر الوفد السياحي الكوري المُصاب بـ (كورونا) في بئر السبع
حالة طوارئ في العالم بسبب كورونا
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، فيديو يظهر فيه مشاهد للسياح الكوريين الجنوبيين المصابين بفيروس (كورونا) خلال زيارة لمركز تجاري في بئر السبع في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن وفداً سياحياً من كوريا الجنوبية، زار دولة فلسطين في الفترة ما بين 8 إلى 15 من شباط/ فبراير الجاري، حيث زار القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس (كورونا) لدى عودتهم إلى بلادهم.

وطالبت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يقوم بما يلي: حفاظاً على ذاته وعائلته ومجتمعه، بأن يضع نفسه بنفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً أي لتاريخ 29/2/2020 حيث لا يخالط فيها الآخرين.

وأضافت الوزارة: "نطالب بتبليغ قسم الطب الوقائي في أقرب مديرية صحة (حسب الكشف المرفق)، وعمل الفحص الخاص بفيروس (كورونا)، في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه، والتقيد بالتعليمات الصحية للوقاية من المرض، والتعليمات التي تعطى من مسؤولي الطب الوقائي في المديريات".

 

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