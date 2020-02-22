اشتية يُقرر إغلاق المطاعم والمنشآت التي زارها الوفد السياحي الكوري

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رام الله - دنيا الوطن

قرر وزير الداخلية، رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، اليوم السبت، إغلاق جميع المنشآت والمطاعم، التي زارها الوفد السياحي الكوري، الذي تبين إصابة بعض أعضائه بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19) لدى عودتهم إلى بلادهم.



وقال اشتية، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت: "إن عدداً من المنشآت التي زارها الوفد السياحي معروفة لنا، وتمت مخاطبتها بإغلاق أبوابها، وإجراء الفحوصات اللازمة لحماية العاملين في هذه المنشآت وزوارها".



وأضاف اشتية: "البعض الآخر غير معروف لنا، لذا نأمل من أصحابها التحلي بروح المسؤولية، وإبلاغ الجهات المسؤولة والالتزام بالتعليمات، وعدم التزامهم بذلك، سيضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية".



وأكد وزير الداخلية، ألا حالات مسجلة حتى الآن بالفيروس، وأن الوزارات المختصة، تتابع الموضوع بشكل حثيث.