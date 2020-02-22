الصحة بغزة: أدخلنا شخصًا عائدًا من الصين للحجر الصحي

أكد مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بقطاع غزة، مجدي ضهير، أن الوزارة، أدخلت شخصاً عائداً من الصين للحجر الصحي في غزة.



وأوضح ضهير، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الشخص موجود بالحجر الصحي منذ خمسة أيام، وهو بحالة صحية جيدة، لافتاً إلى أن الحجر يمثل إجراء احترازياً لضمان عدم إصابته بالفيروس.



يذكر، أن وزارة الصحة بغزة، جهزت مرفقاً للحجر الصحي في (معبر رفح البري)، وذلك لاستقبال العائدين من الصين، ووضعهم فيه؛ لحين التأكد من سلامتهم.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن وفداً سياحياً من كوريا الجنوبية، زار دولة فلسطين في الفترة ما بين 8 إلى 15 من شباط/ فبراير الجاري، حيث زار القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس (كورونا) لدى عودتهم إلى بلادهم.



وطالبت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يقوم بما يلي، حفاظاً على ذاته وعائلته ومجتمعه أن يضع نفسه بنفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً أي لتاريخ 29/2/2020 حيث لا يخالط فيها الآخرين.



وأضافت الوزارة: "نطالب بتبيلغ قسم الطب الوقائي في أقرب مديرية صحة (حسب الكشف المرفق)، وعمل الفحص الخاص بفيروس (كورونا)، في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه، والتقيد بالتعليمات الصحية للوقاية من المرض، والتعليمات التي تعطى من مسؤولي الطب الوقائي في المديريات".



خاص دنيا الوطن