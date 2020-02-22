نجل حسني مبارك يكشف تطورات الحالية الصحية لوالده



وكان علاء مبارك رد على متابع عبر تغريدة، نشرت بتاريخ 13 شباط/فبراير الجاري، أن والده ما زال يرقد في العناية المركزة.



وكان علاء مبارك، غرد بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير، إن والده أجرى عملية جراحية، وأكد أن حالته مستقرة.



يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت اليوم السبت، ببراة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة".



وفي أول تعليق منه على براءته، غرد علاء مبارك عبر "تويتر": "الحمد والشكر لله".



ووجه نجل الرئيس المصري الأسبق الشكر للأستاذ فريد الديب المحامي، على "المجهود الكبير الذي بذله مع أسرة مبارك، منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011".



وأكد علاء مبارك أن "فريد الديب تعرض لتهديدات ومضايقات كثيرة، إلا أنه ظل واقفا يدافع عن الأسرة".



رام الله - دنيا الوطنكشف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، اليوم السبت، عن تطورات حالة والده الصحية، قائلاً لأحد متابعيه عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي، ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".