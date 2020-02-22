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الصحة الفلسطينية تُحذر من وفد كوري مصاب بـ (كورونا) زار فلسطين

الصحة الفلسطينية تُحذر من وفد كوري مصاب بـ (كورونا) زار فلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن وفداً سياحياً من كوريا الجنوبية زار دولة فلسطين في الفترة ما بين 8 إلى 15 من شباط الجاري، حيث زار القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا لدى عودتهم إلى بلادهم.

وطالبت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يقوم بما يلي، حفاظا على ذاته وعائلته ومجتمعه أن يضع نفسه نفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً أي لتاريخ 29/2/2020 حيث لا يخالط فيها الآخرين.

وأضافت الوزارة: "نطالب بتبيلغ قسم الطب الوقائي في أقرب مديرية صحة (حسب الكشف المرفق)، وعمل الفحص الخاص بفيروس كورونا، في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه، والتقيد بالتعليمات الصحية للوقاية من المرض، والتعليمات التي تعطى من مسؤولي الطب الوقائي في المديريات".

وأكمل البيان: "تطلب الوزارة جمهور المواطنين بالتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذا المرض، وهي نفسها التوصيات المعتادة للعامة التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، النظافة الشخصية والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، وتجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه الأنفلونزا بدون وقاية، وتجنب
التقبيل، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس".

واستكمل البيان: "تطمئن وزارة الصحة جمهور المواطنين، داعية إياهم إلى عدم القلق، مع أهمية التقيد بما ذكر أعلاه، مؤكدة أنها تتابع الموضوع بشكل حثيث بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجميع الجهات ذات الاختصاص، وتؤكد الوزارة أنه لا يوجد في فلسطين اية إصابات حتى الآن بهذا المرض".

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