دولي

إيران تغلق جامعات ومدارس بسبب فيروس (كورونا)

إيران تغلق جامعات ومدارس بسبب فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إيرانية، إن السلطات قررت إغلاق المدارس والجامعات والمراكز التعليمية في مدينتين مركزيتين للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وحسب التلفزيون الرسمي، فإن الإغلاق سيبدأ يوم الأحد ويستمر يومين في مدينة قم، حيث توفي شخصان بسبب الفيروس، وأسبوع في مدينة أراك.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الخميس الماضي، تشكيل فريق للوقاية ومكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد، بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين وإصابة 3 بالفيروس.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 28 شخصا وارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 5 أشخاص.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في الصين وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

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