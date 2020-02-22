إيران تحتجز سفينة أجنبية و13 بحاراً في خليج عُمان

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

احتجزت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، سفینة أجنبية في ميناء جاسك بخليج عمان، واعتقلت 13 بحارا أجنبيا كانوا على متنها، حيث وجهت السلطات الإيرانية لطاقم السفينة تهمة تهريب الوقود.



وقال حسين دهكي، قائد خفر السواحل الإيرانية في محافظة هرمزغان، جنوب إيران، إنه تم احتجاز سفينة أجنبية في خليج عمان، وسحبها إلى ميناء جاسك، بينما كانت تهرب مليون ليتر من الغازوئيل بشكل غير قانوني، وفق (روسيا اليوم).



وأضاف حسين دهكي أنه تم اعتقال 13 شخصا كانوا على متن السفينة، مؤكدا أن جميعهم أجانب، فيما لم يكشف المسؤول الإيراني عن الدول التي تتبع لها السفينة أو وجهتها، كما لم يكشف عن جنسية البحارة المعتقلين.



وكانت البحرية الإيرانية قد احتجزت في شهر أيلول/سبتمبر 2019، سفينة أجنبية في مياه الخليج، بتهمة تهريب وقود، وأوقفت 12 بحارا من الجنسية الفلبينية.