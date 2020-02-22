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الصدر يُهدد البرلمان العراقي بـ "تظاهرة مليونية"

الصدر يُهدد البرلمان العراقي بـ "تظاهرة مليونية"
مقتدى الصدر
رام الله - دنيا الوطن
هدد زعيم التيار الصدري، في العراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، بتظاهرة مليونية واعتصامات في محيط المنطقة الخضراء، إذ لم تقر التشكيلة الحكومية في جلسة برلمانية الإثنين المقبل.

وقال الصدر، عبر حسابه على (تويتر): "نحن وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم، نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابية وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة ونزيهة".

وأضاف: "أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو كانت ليست مع تطلعات المرجعية والشعب فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية، بدون عناوين ثم تحويلها إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء".

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في وقت سابق اليوم، أن "موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية لم يحدد بعد"، لافتا إلى ذلك غير ممكن قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء إلى البرلمان.

وقال الحلبوسي، في بيان نشرته، وكالة الأنباء العراقية، إنه "حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية"، مبينا أنه في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

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