السودان تكشف حقيقة إرسال قوات سودانية للإمارات

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

خرج نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عن صمته، أبشأن أي تحرك لإرسال قوات سودانية إلى الإمارات خلال الأيام الماضية.



ونفى حميدتي، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم لدى عودته من جنوب السودان، أي تحرك لإرسال قوات من بلاده إلى الإمارات خلال الأيام الماضية، محذرا من إطلاق الأكاذيب والشائعات غير المقبولة التي لا تخدم مصلحة البلاد، وذلك وفق صحيفة (السوداني).



ودعا إلى تحري الصدق والأمانة، وقال: "ليست هناك قوات سودانية كانت في طريقها إلى الإمارات وتم ارجاعها بأمر مني".



وكانت مواقع سودانية نقلت، مساء الخميس الماضي، أنباء تفيد بأن قوات من الدعم السريع تم إرجاعها من مطار الخرطوم قبل توجهها إلى الإمارات.