إسرائيل تكشف تفاصيل تنقل سياح مصابين بفيروس (كورونا)

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، تفاصيل زيارة تسعة سائحين من كوريا الجنوبية مصابي بفيروس (كورونا) خلال الشهر الجاري، مشيرةً إلى أنهم زاروا فلسطين التاريخية بين تواريخ 8/2 - 15/2.



وأضافت الوزارة، وفق صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أنه بعد وصولهم لكوريا الجنوبية تبين أنهم مصابون بفيروس كورونا.



وفقاً لبيان الوزارة، فإن السائحين زاروا نتانيا، البحر الميت، القدس المحتلة، بئر السبع، الناصرة، الخليل ومناطق اخرى، مطالبةً كل من يعتقد انه تعامل مع سائحين كوريين في هذه الفترة وفقا لقائمة الأماكن المفصلة الالتزام بوضع نفسه بمكان منعزل ودون مخالطة أي شخص لمدة 14 يوماً.



وطالبت الوزارة، من كل من لديه اعراض من بينها ارتفاع كبير بدرجة الحرارة 38 درجة وما فوق، يعاني من زكام والتهابات وصعوبات بالتنفس اجراء الفحوصات اللازمة فوراً.





رام الله - دنيا الوطن