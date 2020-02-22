حماس: إعدام جيش الاحتلال لشاب فلسطيني بالقدس استمرار لجرائمه ضد شعبنا

الشهيد زعاترة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت: إن إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للشاب الفلسطيني، ماهر زعاترة في القدس، استمرار لجرائم الاحتلال ضد شعبنا على طول الأرض الفلسطينية، ويعكس عقلية العصابات التي يتعامل بها جيش الاحتلال.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، في تصريحات وصلت "دنيا الوطن": أن هذه الجرأة من جيش الاحتلال على دماء شعبنا، بسبب عدم معاقبته في المحاكم الدولية، ونتيجة لإسناد الولايات المتحدة لجرائمه، وتطبيع بعض الأطراف العربية مع "دولة الاحتلال".



وقال: إن شعبنا سيواصل نضاله ضد الاحتلال، برغم جرائمه المتواصلة حتى ينتزع حريته واستقلاله.



وأعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم السبت، استشهاد شاب، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبه، قرب باب الأسباط بالبلدة القديمة من مدينة القدس.