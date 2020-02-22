شؤون فلسطينية

حماس: إعدام جيش الاحتلال لشاب فلسطيني بالقدس استمرار لجرائمه ضد شعبنا

حماس: إعدام جيش الاحتلال لشاب فلسطيني بالقدس استمرار لجرائمه ضد شعبنا
الشهيد زعاترة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت: إن إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للشاب الفلسطيني، ماهر زعاترة في القدس، استمرار لجرائم الاحتلال ضد شعبنا على طول الأرض الفلسطينية، ويعكس عقلية العصابات التي يتعامل بها جيش الاحتلال.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، في تصريحات وصلت "دنيا الوطن": أن هذه الجرأة من جيش الاحتلال على دماء شعبنا، بسبب عدم معاقبته في المحاكم الدولية، ونتيجة لإسناد الولايات المتحدة لجرائمه، وتطبيع بعض الأطراف العربية مع "دولة الاحتلال".

وقال: إن شعبنا سيواصل نضاله ضد الاحتلال، برغم جرائمه المتواصلة حتى ينتزع حريته واستقلاله.

وأعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم السبت، استشهاد شاب، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبه، قرب باب الأسباط بالبلدة القديمة من مدينة القدس.

أخبار ذات صلة

وحدة النجاح للأبحاث الحيوية والسريرية تُباشر دراساتها الدوائية والبحثية

وحدة النجاح للأبحاث الحيوية والسريرية تُباشر دراساتها الدوائية والبحثية

الرئيس عباس يُؤكد دعمه الكامل لعمل مركز الفنون وللأنشطة الثقافية

الرئيس عباس يُؤكد دعمه الكامل لعمل مركز الفنون وللأنشطة الثقافية

شركة الاتصالات: عمل تخريبي عطل خدمتي الهاتف و&#34;النت&#34; بـ 274 خطاً بغزة

شركة الاتصالات: عمل تخريبي عطل خدمتي الهاتف و"النت" بـ 274 خطاً بغزة

مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام جنوب الخليل

مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام جنوب الخليل

هيئة الأسرى: وضع الأسير العروق صعب للغاية وخطر حقيقي يُهدد حياته

هيئة الأسرى: وضع الأسير العروق صعب للغاية وخطر حقيقي يُهدد حياته

عضو بـ &#34;الوطني&#34; يؤكد على أهمية قرارات ختام دورة الجمعية البرلمانية المتوسطية

عضو بـ "الوطني" يؤكد على أهمية قرارات ختام دورة الجمعية البرلمانية المتوسطية

البدء بإنشاء مراكز للحماية في منطقة الأغوار

البدء بإنشاء مراكز للحماية في منطقة الأغوار

وزير العمل: أية احتجاجات تؤثر على سير العمل الصحي إضرابات غير قانونية

وزير العمل: أية احتجاجات تؤثر على سير العمل الصحي إضرابات غير قانونية

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

حماس: إعدام جيش الاحتلال لشاب فلسطيني بالقدس استمرار لجرائمه ضد شعبنا

حماس: إعدام جيش الاحتلال لشاب فلسطيني بالقدس استمرار لجرائمه ضد شعبنا

وحدة النجاح للأبحاث الحيوية والسريرية تُباشر دراساتها الدوائية والبحثية

وحدة النجاح للأبحاث الحيوية والسريرية تُباشر دراساتها الدوائية والبحثية

الرئيس عباس يُؤكد دعمه الكامل لعمل مركز الفنون وللأنشطة الثقافية

الرئيس عباس يُؤكد دعمه الكامل لعمل مركز الفنون وللأنشطة الثقافية

مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام جنوب الخليل

مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام جنوب الخليل

هيئة الأسرى: وضع الأسير العروق صعب للغاية وخطر حقيقي يُهدد حياته

هيئة الأسرى: وضع الأسير العروق صعب للغاية وخطر حقيقي يُهدد حياته

عضو بـ &#34;الوطني&#34; يؤكد على أهمية قرارات ختام دورة الجمعية البرلمانية المتوسطية

عضو بـ "الوطني" يؤكد على أهمية قرارات ختام دورة الجمعية البرلمانية المتوسطية

البدء بإنشاء مراكز للحماية في منطقة الأغوار

البدء بإنشاء مراكز للحماية في منطقة الأغوار

مستوطنون يُسيجون أراضٍ رعوية بالأغوار الشمالية ويهاجمون رعاة مواشٍ في يطا

مستوطنون يُسيجون أراضٍ رعوية بالأغوار الشمالية ويهاجمون رعاة مواشٍ في يطا

منوعات

بعد غياب 16 عامًا.. عودة مسلسل Friends رسمياً في هذا التاريخ

بعد غياب 16 عامًا.. عودة مسلسل Friends رسمياً في هذا التاريخ

مافعلته منتهى الرمحي على الهواء يُفجر موجة انتقادات.. وأنباء عن استبعادها أسبوعين

مافعلته منتهى الرمحي على الهواء يُفجر موجة انتقادات.. وأنباء عن استبعادها أسبوعين

شاهد.. إيمان العاصي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;: بعد إذن أستاذ هاني&#34;

شاهد.. إيمان العاصي ترقص على "بنت الجيران": بعد إذن أستاذ هاني"

شاهد: مُخرج يُحرج شيماء سبت.. يُلاحقها ليُظهر حقيقتها بدون مكياج

شاهد: مُخرج يُحرج شيماء سبت.. يُلاحقها ليُظهر حقيقتها بدون مكياج

شاهد: سوزان نجم الدين تدلك قدمها في حفل عام

شاهد: سوزان نجم الدين تدلك قدمها في حفل عام

شاهد: إعلاميان عراقيان يلغيان حفل زفافهما ويتبرعان بالتكاليف

شاهد: إعلاميان عراقيان يلغيان حفل زفافهما ويتبرعان بالتكاليف

والدة حلا الترك تستعين بفضل شاكر لتبكي فراق ابنتها

والدة حلا الترك تستعين بفضل شاكر لتبكي فراق ابنتها

خطوبة الفنانة شيماء الحاج بطلة فيديوهات خالد يوسف

خطوبة الفنانة شيماء الحاج بطلة فيديوهات خالد يوسف

إليسا تهاجم حكومة بلادها بعد تسجيل أول إصابة بـ&#34;كورونا&#34;

إليسا تهاجم حكومة بلادها بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

ميغان ماركل تتحدى الملكة: لا أحد يستطيع منعي من استخدام هذا اللقب

ميغان ماركل تتحدى الملكة: لا أحد يستطيع منعي من استخدام هذا اللقب

عربي

العراق: تسجيل أول حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل أول حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

تبرئة نجلي حسني مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

تبرئة نجلي حسني مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في &#34;أحداث فبراير&#34;

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في "أحداث فبراير"

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب