الرئيس عباس يُؤكد دعمه الكامل لعمل مركز الفنون وللأنشطة الثقافية

أكد الرئيس محمود عباس، دعمه الكامل لعمل مركز الفنون وللأنشطة الثقافية، التي تعمل على تعزيز دور الثقافة والفنون في إيصال رسالة شعبنا الفلسطيني الحضارية للعالم أجمع.





جاء ذلك، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من مركز عوشاق للفنون، في إطار دعم سيادته للمؤسسات الفلسطينية العاملة في مدينة القدس المحتلة.



وأشاد بالجهود التي يبذلها القائمون على المركز لتطوير الفنون الأدائية الثقافية بين أطفال وشباب القدس، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



بدوره، أطلع المدير الفني للمركز وطن كيال، الرئيس عباس على رسالة المركز الهادفة إلى خلق لغة حركية فنية فلسطينية معاصرة، وتطوير الفنون الأدائية الفلسطينية، خاصة لدى فئة الأطفال داخل مدينة القدس.



وثمن اهتمام الرئيس بقطاع الفنون والثقافة، وحرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الفني والثقافي الفلسطيني.



وحضر اللقاء، الذي يأتي لتكريس الوجود الفلسطيني ومجابهة التحديات التي يواجهها أبناء شعبنا في القدس، وتعزيز صمودهم: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، زياد أبو عمرو، ورئيس ديوان الرئاسة، انتصار أبو عمارة، والمشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف.

رام الله - دنيا الوطن