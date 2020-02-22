العراق: تسجيل أول حالة اشتباه بفيروس (كورونا)

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فايروس كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة أنباء (الأناضول) عن مصدر طبي قوله، السبت، باشتباه السلطات الصحية في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، بإصابة عراقي قادم من إيران بفيروس (كورونا).

وأضافت أن "طالباً عراقياً راجع مستشفى الحسين التعليمي (حكومي) مساء الجمعة، وظهرت عليه أعراض الانفلونزا، وبعد التأكد من قدومه من مدينة قم الإيرانية تم حجزه في مكان خاص بالمستشفى".

وتابعت، أن "الأطباء أخذوا عينات من دم المريض وتم إرسالها إلى بغداد لإجراء التحاليل المطلوبة عليها".

وكان العراق قد اتخذ جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات في الجارة الشرقية إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الخميس، وتعليق رحلات خطوط الجوية العراقية الحكومية إلى إيران من مطاري العاصمة بغداد والنجف (جنوب).

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