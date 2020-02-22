مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام جنوب الخليل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون مسلحون، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على رعاة أغنام متواجدين في أراضيهم بقرية التوانة في بلدة يطا جنوب الخليل.



وأوضحت مصادر محلية، بأن مستوطني (حفات ماعون) المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، هاجموا الرعاة ورشقوهم بالحجارة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وتهدف ممارسات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين، وتوسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغام المواطنين على الرحيل وترك أراضيهم.