هيئة الأسرى: وضع الأسير العروق صعب للغاية وخطر حقيقي يُهدد حياته

وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، إلى أن الاحتلال أصدر منذ عام 2014 وحتى اليوم أوامر بهدم 65 منزلاً، تعود لأسرى وشهداء، وتم هدم غالبيتها.





وحول الوضع الصحي للأسير موفق العروق والبالغ (77 عاماً) وأجريت له عملية جراحية لاستئصال المعدة، وجزء من الأمعاء قبل 20 يوماً،و قال عبد ربه: إن وضع العروق صعب للغاية، وإن خطراً حقيقياً يهدد حياته.





وأشار عبد ربه إلى أن الاحتلال، يمنع زيارة عائلته له، وكذلك محاميه ويجري العمل من قبل هيئة شؤون الأسرى حالياً على تأمين زيارته، إلا أن إدارة سجون الاحتلال، تتلكأ تحت ذريعة وضعه الصحي، وتنقله ما بين مشفى (برزلاي) وعيادة سجن

(الرملة) الذي يقبع به.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسنعبد ربه: إن قرار الاحتلال، هدم خمسة منازل أسرى، تؤوي عائلاتهم، جريمة حرب تضاف إلى السجل الأسود لجرائم الاحتلال، وهي بمثابة عقاب جماعي، تلحقه وتقدم عليه سلطات الاحتلال في إطار قرار سياسي وغطاء قانوني للانتقام من الأسرى وأسرهم.