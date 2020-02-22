عضو بـ "الوطني" يؤكد على أهمية قرارات ختام دورة الجمعية البرلمانية المتوسطية

أكد عضو المجلس الوطني، عمر حمايل، على أهمية قرارات ختام دورة الجمعية البرلمانية المتوسطية الـ 14، التي عقدت على مدار يومين في العاصمة اليونانية أثينا، وأبرزها رفض (صفقة القرن) والتمسك بالشرعية الدولية ودعم (أونروا) إضافة إلى قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: إن أهمية هذه القرارات، تأتي من كونها خرجت عن جمعية تضم 28 برلماناً، غالبيتهم برلمانات أوروبية، وجميعهم صوتوا لصالح القرارات، باستثناء مندوب دولة الاحتلال.



وأشار حمايل إلى أن الوفد الفلسطيني، تقدم بمقترح للجمعية العامة؛ لدعوة كافة الدول الأعضاء فيها، ممن لم يعترفوا بدولة فلسطين للاعتراف بها، مضيفاً أن المقترح لاقى تأييداً واسعاً ودعماً كبيراً.





وأعلن حمايل، أنه جرى الحديث حول تنظيم الجمعية البرلمانية مؤتمراً واسعاً؛ لدعم القضية الفلسطينية في النصف الثاني من العام الجاري.

رام الله - دنيا الوطن