أراضي في الأغوار - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي: إنه تم البدء بإنشاء مراكز للحماية في منطقة الأغوار؛ لاستخدامها من

قبل المتطوعين، الذين سيكونون هناك على مدار الـ 24 ساعة؛ لحماية الرعاة، والتواجد الفلسطيني في منطقة الأغوار، حيث تم تجهيز أول مركز كنقطة انطلاق؛ لإنشاء عدة مراكز أخرى في بقية المناطق.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن مركزاً آخر تم إنشاؤه أيضاً في بلدة بيتا شرق مدينة نابلس، بمبادرة من أهالي البلدة؛ للحفاظ على التواجد الفلسطيني في المكان، وحماية المنطقة من الاحتلال ومستوطنيه، ضمن حالة مستمرة من الحراك الوطني، تقوده هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون والتنسيق التام مع لجان المقاومة الشعبية وفصائل العمل الوطني.