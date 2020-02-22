مستوطنون يُسيجون أراضٍ رعوية بالأغوار الشمالية ويهاجمون رعاة مواشٍ في يطا

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

سيّج مستوطنون، اليوم السبت، مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، بأن المستوطنين، وضعوا أسيجة، حول مساحات من الأراضي الرعوية شرق خلة مكحول، وشمال خربة سمرة في الأغوار.



وأضاف دراغمة، ان المستوطنين بهذا الإجراء، يمنعون الرعاة الفلسطينيين من دخول تلك الأراضي بشكل تام، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



من جهة أخرى، هاجم مستوطنون مسلحون، اليوم السبت، رعاة المواشي، أثناء تواجدهم في أراضيهم بقرية التوانة في بلدة يطا جنوب الخليل.



وأفاد منسق لجنة "التحدي والصمود" في جنوب الخليل ومسافر يطا، فؤاد العمور، بأن مستوطني (حفات ماعون) المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، هاجموا الرعاة، ورشقوهم بالحجارة، بحماية من جيش الاحتلال، وفق ما نقلت (وفا).



من ناحيته، أشار منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل، راتب الجبور، إلى أن ممارسات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال، تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين، وتوسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغامهم على الرحيل، وترك أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم، ويعيشون فيها منذ عشرات السنين.