الجامعة العربية الامريكية تشارك في قمة التعليم العالي الاورواسيوية باسطنبول



ومثل الجامعة في القمة كل من نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية الدكتورة دلال عريقات ونائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والجودةالدكتور احمد صدقة، ومدير العلاقات العامة الاستاذ فتحي اعمور.



وقدمت الدكتورة عريقات خلال القمة مداخلة في جلسة: حول العالم مع يوري، بعنوان القيادة في التعليم العالي - الجامعة العربية الامريكية نموذجا.



كما شاركت الجامعة في معرض الجامعات المقام بالتوازي مع القمة ضمن جناح جامعات فلسطين.



وخلال القمة قام وفد الجامعة بعقد العديد من اللقاءات مع وفود الجامعات التي زارت جناح الجامعة في المعرض، بهدف فتح افاق التعاونوبناء شراكات مع هذه الجامعات.



رام الله - دنيا الوطنشاركت الجامعة العربية الامريكية في قمة التعليم العالي الاورواسيوية (يوري) 2020 والتي انعقدت في مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة من 19 - 21 من الشهر الجاري، بمشاركة عدد كبير من جامعات قاراتي اوروبا وآسيا.