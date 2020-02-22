ألمانيا قلقة إزاء قرار إسرائيل الأخير بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

بؤرة استيطانية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت ألمانيا، عن قلقها العميق، إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير، بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.



ودعت ألمانيا على لسان وزارة خارجيتها، الحكومة الإسرائيلية في بيان لها، إلى التخلي عن خططها لبناء آلاف الوحدات في مستوطنتي (بنيت) المقامة على جبل أبو غنيم، و(جفعات حاماتوس) في القدس الشرقية، كما دعت إلى وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تنتهك القانون الدولي، بموجب قرار مجلس الأمن "2334"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ونوهت الخارجية الألمانية في بيان، إلى أن الوحدات الجديدة، ستعمل على فصل القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية، وبالتالي: ستقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه.



وأكدت في ختام بيانها، أنها ستعترف فقط بتلك التغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967 التي تتفاوض عليها الأطراف.