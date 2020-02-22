شؤون فلسطينية

كهرباء إسرائيل تُعيد خطوط منطقة بيت لحم المفصولة بنسب متدنية

كهرباء إسرائيل تُعيد خطوط منطقة بيت لحم المفصولة بنسب متدنية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت شركة كهرباء إسرائيل، اليوم السبت، إعادة خطوط منطقة بيت لحم المفصولة بنسب متدنية.

جاء ذلك خلال لقاء النائبين الدكتور أحمد الطيبي، والمحامي أسامة السعدي من القائمة العربية الموحدة، برئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، ومديرها العام م. هشام العمري، والمستشارين القانونيين لكهرباء القدس، وممثلين عن إدارة شركة كهرباء إسرائيل، بهدف بحث أزمة كهرباء القدس، وآخر مستجدات أزمتها مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، لا سيما في ظل استمرار إجراءات القطع العشوائي عن الخطوط المزودة لكهرباء القدس دون سابق إنذار، ودون أي مبرر.

وجاء اللقاء، الذي نظمه الطيبي، والسعدي مع كهرباء القدس ومستشاريها القانونيين، وممثلين عن إدارة شركة كهرباء إسرائيل، لمناقشة جملة من المواضيع، أبرزها القطع العشوائي من قبل شركة كهرباء إسرائيل على خطوط شركة كهرباء القدس، هذا إلى جانب تقريب وجهات النظر في موضوع تشغيل محطة قلنديا الجديدة، بما لا يؤثر على حقوق شركة كهرباء القدس.

وبحسب ما وصل "دنيا الوطن"، من معلومات، فقد تم خلال اللقاء قبول اقتراح الطيبي والسعدي بالتوصل إلى ورقة تفاهم خلال أيام معدودة مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، دون المساس بحقوق شركة كهرباء القدس، وإمكانية تشغيل محطة قلنديا الجديدة، ومحطة الخليل، وأثر تشغيلهما على كافة المشتركين.

وقال العمري: إن كهرباء إسرائيل قامت لأول مرة، ومنذ أكثر من شهر بإعادة خطوط منطقة بيت لحم المفصولة، ولو بنسب متدنية، مشدداً على أهمية هذا الاجتماع، الذي جاء في وقت، واصلت فيه شركة كهرباء إسرائيل بفصل الكهرباء عن الخطوط المزودة للتيار الكهربائي لشركة كهرباء محافظة القدس في مختلف مناطق الامتياز، مما أثر على مختلف نواحي الحياة للمواطنين.

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