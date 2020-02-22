شؤون فلسطينية

رابط الفحص: بدء صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة غداً الأحد

رابط الفحص: بدء صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة غداً الأحد
جانب من صرف المنحة القطرية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، غداً الأحد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة، 100$، وذلك عبر فروع البريد.

وأعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، أنه تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة القطرية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية لشهر شباط/ فبراير الحالي لتصبح 120 ألف أسرة مستورة، ومتعففة بواقع 100 دولار لكل عائلة، وفق ما قالت صفحة اللجنة القطرية عبر (تويتر).

ووصل العمادي، فجر أمس الجمعة، إلى القطاع، برفقة نائبه خالد الحردان، حيث التقى مع رئيس حركة (حماس) بغزة، يحيى السنوار.

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