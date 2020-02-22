عربي

تبرئة نجلي حسني مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

تبرئة نجلي حسني مبارك في قضية التلاعب بالبورصة
نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة
رام الله - دنيا الوطن
برأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة.

وأصدرت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكماً ببراءتهما وآخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب بالبورصة"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان، وحمدي درويش.

والحاصلون على البراءة هم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان (51 سنة) رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقاً، رئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حالياً، ياسر سليمان هشام الملواني، (50 سنة)، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقاً، أحمد نعيم أحمد بدر، (44 سنة)، عضو مجلس إدار البنك الوطني سابقاً، العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب"، جمال محمد حسني مبارك (47 سنة)، "محبوس"، علاء محمد حسني مبارك (49 سنة)، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقاً "محبوس"، وعمرو محمد على القاضي (52 سنة)، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقاً، مدير عام شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني (45 سنة)، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقاً، العضو المنتدب بشركة (اتش. سي).

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً، بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة لجمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وقال فريد الديب، محامي علاء وجمال مبارك لـ RT: "جهودنا كللت بالنجاح، والقضية ملفقة منذ البداية، والتعنت ضد علاء وجمال، كان واضحاً، بدليل حبسهما احتياطياً لفترات طويلة والإفراج عن بقية المتهمين التسعة، ومن حق النيابة العامة الطعن خلال ستين يوماً، وأتمنى غلق هذا الملف تماماً لأن الحكم عنوان الحقيقة".

وكان علاء مبارك، تمنى في تغريدة على صفحته الرسمية فى (تويتر) أن "يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي حصل في هذه القضية، وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق وزور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة، حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل".

أخبار ذات صلة

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في &#34;أحداث فبراير&#34;

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في "أحداث فبراير"

طواقم دبابات نسائية تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع مصر

طواقم دبابات نسائية تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع مصر

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

وزارة الصحة الكويتية تصدر إعلاناً مهما بشأن فيروس (كورونا)

وزارة الصحة الكويتية تصدر إعلاناً مهما بشأن فيروس (كورونا)

البرلمان العراقي يحدد موعد منح الثقة لحكومة علاوي

البرلمان العراقي يحدد موعد منح الثقة لحكومة علاوي

سلامة: مباحثات الهدنة في ليبيا تسير بالاتجاه الصحيح

سلامة: مباحثات الهدنة في ليبيا تسير بالاتجاه الصحيح

الحوثيون يعلنون استهداف منشآت (أرامكو) بالسعودية

الحوثيون يعلنون استهداف منشآت (أرامكو) بالسعودية

وضعهما مستقر.. الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا

وضعهما مستقر.. الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

مستوطنون يُسيجون أراضٍ رعوية بالأغوار الشمالية ويهاجمون رعاة مواشٍ في يطا

مستوطنون يُسيجون أراضٍ رعوية بالأغوار الشمالية ويهاجمون رعاة مواشٍ في يطا

الجامعة العربية الامريكية تشارك في قمة التعليم العالي الاورواسيوية باسطنبول

الجامعة العربية الامريكية تشارك في قمة التعليم العالي الاورواسيوية باسطنبول

ألمانيا قلقة إزاء قرار إسرائيل الأخير بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

ألمانيا قلقة إزاء قرار إسرائيل الأخير بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

أبوليلى: علينا الانتقال من المقاومة الشعبية للانتفاضة وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

أبوليلى: علينا الانتقال من المقاومة الشعبية للانتفاضة وتطبيق قرارات الوطني والمركزي

الاحتلال يُصدر قراراً بمنع البناء في مناطق مصنفة (B) بالضفة

الاحتلال يُصدر قراراً بمنع البناء في مناطق مصنفة (B) بالضفة

بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية

بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية

الاحتلال يتجاوز &#34;صفقة القرن&#34; ويقرر مشروعاً استيطانياً على أراضي مطار قلنديا

الاحتلال يتجاوز "صفقة القرن" ويقرر مشروعاً استيطانياً على أراضي مطار قلنديا

تنويه من &#34;المرور&#34; بشأن أعمال ترميم في بعض الشوارع بغزة

تنويه من "المرور" بشأن أعمال ترميم في بعض الشوارع بغزة

منوعات

بعد غياب 16 عامًا.. عودة مسلسل Friends رسمياً في هذا التاريخ

بعد غياب 16 عامًا.. عودة مسلسل Friends رسمياً في هذا التاريخ

مافعلته منتهى الرمحي على الهواء مباشرة يُفجر موجة انتقادات ضدها

مافعلته منتهى الرمحي على الهواء مباشرة يُفجر موجة انتقادات ضدها

شاهد.. إيمان العاصي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;: بعد إذن أستاذ هاني&#34;

شاهد.. إيمان العاصي ترقص على "بنت الجيران": بعد إذن أستاذ هاني"

شاهد: مُخرج يُحرج شيماء سبت.. يُلاحقها ليُظهر حقيقتها بدون مكياج

شاهد: مُخرج يُحرج شيماء سبت.. يُلاحقها ليُظهر حقيقتها بدون مكياج

شاهد: سوزان نجم الدين تدلك قدمها في حفل عام

شاهد: سوزان نجم الدين تدلك قدمها في حفل عام

شاهد: إعلاميان عراقيان يلغيان حفل زفافهما ويتبرعان بالتكاليف

شاهد: إعلاميان عراقيان يلغيان حفل زفافهما ويتبرعان بالتكاليف

والدة حلا الترك تستعين بفضل شاكر لتبكي فراق ابنتها

والدة حلا الترك تستعين بفضل شاكر لتبكي فراق ابنتها

خطوبة الفنانة شيماء الحاج بطلة فيديوهات خالد يوسف

خطوبة الفنانة شيماء الحاج بطلة فيديوهات خالد يوسف

إليسا تهاجم حكومة بلادها بعد تسجيل أول إصابة بـ&#34;كورونا&#34;

إليسا تهاجم حكومة بلادها بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

ميغان ماركل تتحدى الملكة: لا أحد يستطيع منعي من استخدام هذا اللقب

ميغان ماركل تتحدى الملكة: لا أحد يستطيع منعي من استخدام هذا اللقب

عربي

تبرئة نجلي حسني مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

تبرئة نجلي حسني مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في &#34;أحداث فبراير&#34;

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في "أحداث فبراير"

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

وزارة الصحة الكويتية تصدر إعلاناً مهما بشأن فيروس (كورونا)

وزارة الصحة الكويتية تصدر إعلاناً مهما بشأن فيروس (كورونا)