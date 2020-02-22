دولي

حالة وفاة ثانية بـ (كورونا) في إيطاليا و"الصحة العالمية" قلقة

حالة وفاة ثانية بـ (كورونا) في إيطاليا و"الصحة العالمية" قلقة
أطباء في مستشفى لعلاج كورونا
رام الله - دنيا الوطن
تم الإعلان في إيطاليا، اليوم السبت، عن وفاة ثانية، جراء فيروس (كورونا) المستجدّ، حسب ما ذكرت (وكالة الأنباء الإيطالية).

في السياق، أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن قلقها من تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) لأشخاص لم يسافروا إلى الصين، ولم يختلطوا بمرضى.

وأضافت: أن 20% من المصابين بالفيروس، في وضع حرج و2% فقط معرضون للوفاة، مؤكدة على أن 80% من المصابين بـ (كورونا) يتوقع أن يتعافوا من المرض.

وأمس الجمعة، أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من زيادة تفشي فيروس (كورونا) في إيران، وانتشاره في دول ذات أنظمة صحية ضعيفة.

وقال أمين عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: إن "المنظمة عينت أربعة مبعوثين خاصين" ضمن جهودها لمواجهة (كورونا) حول العالم، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأشار إلى أن بعثة مشتركة تقودها المنظمة في الصين، ستتوجه إلى ووهان، اليوم السبت؛ لمواصلة عملها بالمدينة التي ظهر بها كورونا لأول مرة.

وأضاف، أن المنظمة تخشى تفشي (كورونا) بالدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

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