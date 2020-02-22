شاهد: استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال بالقدس

قالت وكالة أنباء (الأناضول) اليوم السبت، إن الشاب الذي أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في البلدة القديمة بالقدس، قد استشهد.





وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، أن هناك اشتباهاً بعملية طعن في البلدة القديمة بالقدس، وتم منع المنفذ من تنفيذ العملية.





وكانت وزارة الصحة، قالت: إنه جاري المتابعة للحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطن، الذي أطلق الاحتلال النار عليه في القدس.













يتبع..

وكانت الشرطة الإسرائيلية، أطلقت النار عليه بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.