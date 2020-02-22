إغلاق مصنع تابع لـ (سامسونغ) بكوريا الجنوبية بعد تسجيل إصابة بـ (كورونا)

أحد هواتف سامسونغ

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت شركة (سامسونغ)، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة بفيروس (كورونا)، في أحد مصانعها في كوريا الجنوبية.



ووفق قناة (العربية)، فإنه تم إغلاق مصنع تابع للشركة العملاقة في منطقة "غومي" بعد تسجيل إصابة به.



وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الذي قتل أكثر من 1300 شخص في الصين (مكان اكتشاف المرض).



وكانت منظمة الصحة العالمية، أعربت اليوم السبت، عن قلقها من تسجيل إصابات بـ (كورونا) لأشخاص، لم يسافروا إلى الصين، ولم يختلطوا بمرضى.