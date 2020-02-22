ليبرمان: لا فائدة من عملية عسكرية بغزة إذا كنت لا تعرف النهاية

وأضاف: "يجب أن نفهم أنه في النهاية الغزّيون لن يختفوا، أنا أعترف أنني فشلت، ولم أستطع أن أدرك مفهوم الأمن بالنسبة لغزة، لذلك تحليت بالمسؤولية، واستقلت".

وكان بينت تحدث، في تصريحات سابقة له، عن كيفية تعامله مع التهديدات على الجبهتين الجنوبية والشمالية مع قطاع غزة ولبنان.





وقال بينت في مقابلة مع إذاعة الجيش: "أريد بشدة تجنب حرب لبنان الثالثة، لكن قد لا يكون هناك خيار".





وعند سؤاله عن تعامله مع حماس في غزة، أجاب بينت: "لا أنوي أن أنزل إلى هناك، وأرسل قوات إلى هناك.. لا نريد العودة إلى الهاوية التي استمرت 51 يومًا".



