ليبرمان: لا فائدة من عملية عسكرية بغزة إذا كنت لا تعرف النهاية
رام الله - دنيا الوطن
تساءل وزير الجيش الأسبق، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، حول ما إذا "تم ردع حماس في عهد نفتالي بينت كوزير للدفاع".
وقال في تصريحات لصحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه "لسوء الحظ في عهد بينت دولة إسرائيل، هي التي تم ردعها، كما أنه ليس هناك فائدة من الذهاب إلى عملية عسكرية في غزة، إذا كنت لا تعرف ماذا ستكون النهاية".
تساءل وزير الجيش الأسبق، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، حول ما إذا "تم ردع حماس في عهد نفتالي بينت كوزير للدفاع".
وقال في تصريحات لصحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه "لسوء الحظ في عهد بينت دولة إسرائيل، هي التي تم ردعها، كما أنه ليس هناك فائدة من الذهاب إلى عملية عسكرية في غزة، إذا كنت لا تعرف ماذا ستكون النهاية".
وأضاف: "يجب أن نفهم أنه في النهاية الغزّيون لن يختفوا، أنا أعترف أنني فشلت، ولم أستطع أن أدرك مفهوم الأمن بالنسبة لغزة، لذلك تحليت بالمسؤولية، واستقلت".
وكان بينت تحدث، في تصريحات سابقة له، عن كيفية تعامله مع التهديدات على الجبهتين الجنوبية والشمالية مع قطاع غزة ولبنان.
وقال بينت في مقابلة مع إذاعة الجيش: "أريد بشدة تجنب حرب لبنان الثالثة، لكن قد لا يكون هناك خيار".
وعند سؤاله عن تعامله مع حماس في غزة، أجاب بينت: "لا أنوي أن أنزل إلى هناك، وأرسل قوات إلى هناك.. لا نريد العودة إلى الهاوية التي استمرت 51 يومًا".
ويقصد بينت الحرب على غزة التي استمرت 51 يوماً في صيف 2014.
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