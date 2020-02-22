دولي

النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر تتزوج من شقيقها

النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر تتزوج من شقيقها
ترجمة دنيا الوطن
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النائبة بالكونغرس الأمريكي، إلهان عُمر، اعترفت لأصدقائها بأن زوجها الثاني لم يكن سوى شقيقها.

وذكرت الصحيفة أنه ولأول مرة تقدم أحد هؤلاء الأصدقاء ليكشف بالضبط كيف قامت إلهان وشقيقها بإفساد المجتمع الصومالي في مينيابوليس.

عبد الحكيم عثمان هو أول شخص كشف أن إلهان أخبرته إنها تريد الحصول على أوراق شقيقها حتى يتمكن من البقاء في الولايات المتحدة ، في وقت كانت فيه متزوجة من زوجها الأول أحمد هرسي.

وقال عثمان: "كان من الصعب أن نُدرك وقتها أنها تقصد الزواج من شقيقها علمي".

وقال عثمان (40 عاماً) في حديث حصري لـ"الديلي ميل:": "لم يكن أحد يعلم بوجود حفل زفاف حتى ظهرت الصور على وسائل الإعلام بعد سنوات من حدوثه".

وأضاف عثمان: "بدأ الناس يلاحظون وجود شاب صغير بالسن دائماً مع إلهان، كان أنثوياً جداً في طريقة لبسه، كان يرتدي شورت قصير، ويضع أحمر شفاه، أخبروني آنذاك أنه شقيقها، ويعيش معها في لندن، وأن سلوكه لم يُعجب عائلته، لذا أرسلوه لإعادة تأهيله في لندن".

وقال عثمان أن إلهان أبقت زواجها من شقيقها سرياً، وبسبب الافتقار إلى الأوراق في الصومال الذي مزقته الحرب ، حيث ولد كلاهما ، لم يتم اكتشاف دليل إيجابي على علاقتهما.

وكانت بعض الصور التقطت لهما سويا، وسط شائعات بأنه عشيقها، إلا أنه في النهاية اتضح أنه شقيقها، وعندما فشلت في استخراج أوراق رسمية لمنحه الجنسية قررت الزواج به.

ولم تكن هذه هي الزيجة الأولى لإلهان، حيث تزوجت عام 2002 من أحمد هرسي، ثم انفصلت عنه، وتزوجت رجل مسيحي عام 2009 رغم أنها مسلمة.








  


أخبار ذات صلة

استطلاع للرأي: تحالف (أزرق أبيض) يُحافظ على توازنه كأكبر قوة في &#34;كنيست&#34;

استطلاع للرأي: تحالف (أزرق أبيض) يُحافظ على توازنه كأكبر قوة في "كنيست"

إصابة مسؤول إيراني بفيروس (كورونا)

إصابة مسؤول إيراني بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

مقتل 120 مسلحاً في النيجر خلال عملية عسكرية

مقتل 120 مسلحاً في النيجر خلال عملية عسكرية

مقتل جندييْن إيرانيين بمنطقة حدودية باشتباكات مع مجموعة مسلحة

مقتل جندييْن إيرانيين بمنطقة حدودية باشتباكات مع مجموعة مسلحة

ارتفاع كبير في عدد ضحايا (كورونا) في الصين

ارتفاع كبير في عدد ضحايا (كورونا) في الصين

رسميا.. انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الإيرانية

رسميا.. انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الإيرانية

الانتخابات الإيرانية.. فوز المحافظين بغالبية مقاعد البرلمان

الانتخابات الإيرانية.. فوز المحافظين بغالبية مقاعد البرلمان

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية

بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية

الاحتلال يتجاوز &#34;صفقة القرن&#34; ويقرر مشروعاً استيطانياً على أراضي مطار قلنديا

الاحتلال يتجاوز "صفقة القرن" ويقرر مشروعاً استيطانياً على أراضي مطار قلنديا

تنويه من &#34;المرور&#34; بشأن أعمال ترميم في بعض الشوارع بغزة

تنويه من "المرور" بشأن أعمال ترميم في بعض الشوارع بغزة

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

هيئة الأسرى: أسير مُصاب بوضع صحي صعب بمشفى (شعاري تصيدك)

هيئة الأسرى: أسير مُصاب بوضع صحي صعب بمشفى (شعاري تصيدك)

مصرع مواطن بحادث سير بضواحي القدس

مصرع مواطن بحادث سير بضواحي القدس

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

شاهد: مُخرج يُحرج شيماء سبت.. يُلاحقها ليُظهر حقيقتها بدون مكياج

شاهد: مُخرج يُحرج شيماء سبت.. يُلاحقها ليُظهر حقيقتها بدون مكياج

شاهد: سوزان نجم الدين تدلك قدمها في حفل عام

شاهد: سوزان نجم الدين تدلك قدمها في حفل عام

شاهد: إعلاميان عراقيان يلغيان حفل زفافهما ويتبرعان بالتكاليف

شاهد: إعلاميان عراقيان يلغيان حفل زفافهما ويتبرعان بالتكاليف

والدة حلا الترك تستعين بفضل شاكر لتبكي فراق ابنتها

والدة حلا الترك تستعين بفضل شاكر لتبكي فراق ابنتها

خطوبة الفنانة شيماء الحاج بطلة فيديوهات خالد يوسف

خطوبة الفنانة شيماء الحاج بطلة فيديوهات خالد يوسف

إليسا تهاجم حكومة بلادها بعد تسجيل أول إصابة بـ&#34;كورونا&#34;

إليسا تهاجم حكومة بلادها بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

ميغان ماركل تتحدى الملكة: لا أحد يستطيع منعي من استخدام هذا اللقب

ميغان ماركل تتحدى الملكة: لا أحد يستطيع منعي من استخدام هذا اللقب

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

شاهد: نادين نجيم ترقص مع &#34;حبها الحقيقي&#34; على أنغام أغنيتها المفضلّة

شاهد: نادين نجيم ترقص مع "حبها الحقيقي" على أنغام أغنيتها المفضلّة

شاهد: فنانة تعترف: قصي خولي زوج ابنتي

شاهد: فنانة تعترف: قصي خولي زوج ابنتي

عربي

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في &#34;أحداث فبراير&#34;

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في "أحداث فبراير"

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

البرلمان العراقي يحدد موعد منح الثقة لحكومة علاوي

البرلمان العراقي يحدد موعد منح الثقة لحكومة علاوي

سلامة: مباحثات الهدنة في ليبيا تسير بالاتجاه الصحيح

سلامة: مباحثات الهدنة في ليبيا تسير بالاتجاه الصحيح