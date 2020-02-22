عاجل

  • الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني في القدس بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن

شؤون فلسطينية

الاقتصاد: ترخيص 12 مصنعاً وتوقعات بتوفير 500 فرصة عمل جديدة  

الاقتصاد: ترخيص 12 مصنعاً وتوقعات بتوفير 500 فرصة عمل جديدة  
مقر وزارة الاقتصاد الوطني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن ترخيصها، 12 مصنعاً برأس مال إجمالي بلغ 4.7 مليون دولار أمريكي خلال الشهر الماضي.
 
وأشارت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه من المتوقع ان توفر المصانع لدى المباشرة بإقامتها في محافظات الخليل، بيت لحم، نابلس، رام الله والبيرة، والقدس، أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة.
 
واستحوذت صناعة المنتجات الغذائية على الحصة الأكبر، وبنسبة 25.0% من إجمالي عدد المصانع، تلتها صناعة المشروبات، وصناعة المعادن اللافلزية الأخرى (مصانع الطوب والبلاط وحجر الأرصفة، ومصانع الباطون ومناشير الحجر) بنفس النسبة 16.7%، أما من حيث قيمة رأس المال، شكلت صناعة المعادن اللافلزية الأخرى النسبة الأكبر بـ 39.4%، تلتها صناعة الفلزات الأساسية (صناعة المنتجات المعدنية الاخرى) (صناعة الحديد الصلب ومصانع الألمنيوم وصناعة وسبك المعادن الثمينة)  بنسبة 19.7%.
 
وسجل عدد المصانع الجديدة المرخصة لعام 2019 ارتفاعاً بنسبة 3.0% مقارنة بالعام 2018 حيث تم ترخيص 138 مصنعاً جديداً بقيمة رأس مال بلغت 131.4 مليون دولار.
 
ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13.2%من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2018، بقيمة إجمالية بلغت 1.826.3 مليار دولار، ويشغل هذا القطاع نحو 103.500 ألف عامل يعملون في قطاعات (المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الأدوية، المنتجات الإنشائية والمعدنية والأثاث) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
 
واستفاد أكثر من 60 شركة في المحافظات الشمالية والجنوبية، استهدفتها الوزارة ضمن مشروع تحديث الصناعة الفلسطينية، توزعت على 5 قطاعات إنتاجية هي: "الصناعات الكيماوية، والصناعات الورقية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات المعدنية".
 
وتنفذ وزارة الاقتصاد الوطني مسحاً للمنشآت الصناعية العاملة بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ضمن مشروع تحديث الصناعة، والذي يتولى جهاز الإحصاء جمع وتوفير بيانات ميدانية لجميع المنشآت الصناعية العاملة، والتي تشغل خمسة عاملين فأكثر على عينة تبلغ حوالي أربعة آلاف ومائتين منشأة (4200) عاملة وفقاً للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وهي جزء من قاعدة بيانات تعداد المنشآت 2017.

أخبار ذات صلة

ليبرمان: لا فائدة من عملية عسكرية بغزة إذا كنت لا تعرف النهاية

ليبرمان: لا فائدة من عملية عسكرية بغزة إذا كنت لا تعرف النهاية

بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية

بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية

الاحتلال يتجاوز &#34;صفقة القرن&#34; ويقرر مشروعاً استيطانياً على أراضي مطار قلنديا

الاحتلال يتجاوز "صفقة القرن" ويقرر مشروعاً استيطانياً على أراضي مطار قلنديا

تنويه من &#34;المرور&#34; بشأن أعمال ترميم في بعض الشوارع بغزة

تنويه من "المرور" بشأن أعمال ترميم في بعض الشوارع بغزة

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

تعرف على أسماء الفائزين بانتخابات حركة فتح- إقليم رام الله والبيرة

تعرف على أسماء الفائزين بانتخابات حركة فتح- إقليم رام الله والبيرة

هيئة الأسرى: أسير مُصاب بوضع صحي صعب بمشفى (شعاري تصيدك)

هيئة الأسرى: أسير مُصاب بوضع صحي صعب بمشفى (شعاري تصيدك)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية

بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية

الاحتلال يتجاوز &#34;صفقة القرن&#34; ويقرر مشروعاً استيطانياً على أراضي مطار قلنديا

الاحتلال يتجاوز "صفقة القرن" ويقرر مشروعاً استيطانياً على أراضي مطار قلنديا

تنويه من &#34;المرور&#34; بشأن أعمال ترميم في بعض الشوارع بغزة

تنويه من "المرور" بشأن أعمال ترميم في بعض الشوارع بغزة

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

هيئة الأسرى: أسير مُصاب بوضع صحي صعب بمشفى (شعاري تصيدك)

هيئة الأسرى: أسير مُصاب بوضع صحي صعب بمشفى (شعاري تصيدك)

مصرع مواطن بحادث سير بضواحي القدس

مصرع مواطن بحادث سير بضواحي القدس

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

شاهد.. إيمان العاصي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;: بعد إذن أستاذ هاني&#34;

شاهد.. إيمان العاصي ترقص على "بنت الجيران": بعد إذن أستاذ هاني"

شاهد: مُخرج يُحرج شيماء سبت.. يُلاحقها ليُظهر حقيقتها بدون مكياج

شاهد: مُخرج يُحرج شيماء سبت.. يُلاحقها ليُظهر حقيقتها بدون مكياج

شاهد: سوزان نجم الدين تدلك قدمها في حفل عام

شاهد: سوزان نجم الدين تدلك قدمها في حفل عام

شاهد: إعلاميان عراقيان يلغيان حفل زفافهما ويتبرعان بالتكاليف

شاهد: إعلاميان عراقيان يلغيان حفل زفافهما ويتبرعان بالتكاليف

والدة حلا الترك تستعين بفضل شاكر لتبكي فراق ابنتها

والدة حلا الترك تستعين بفضل شاكر لتبكي فراق ابنتها

خطوبة الفنانة شيماء الحاج بطلة فيديوهات خالد يوسف

خطوبة الفنانة شيماء الحاج بطلة فيديوهات خالد يوسف

إليسا تهاجم حكومة بلادها بعد تسجيل أول إصابة بـ&#34;كورونا&#34;

إليسا تهاجم حكومة بلادها بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

ميغان ماركل تتحدى الملكة: لا أحد يستطيع منعي من استخدام هذا اللقب

ميغان ماركل تتحدى الملكة: لا أحد يستطيع منعي من استخدام هذا اللقب

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

شاهد: نادين نجيم ترقص مع &#34;حبها الحقيقي&#34; على أنغام أغنيتها المفضلّة

شاهد: نادين نجيم ترقص مع "حبها الحقيقي" على أنغام أغنيتها المفضلّة

عربي

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في &#34;أحداث فبراير&#34;

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في "أحداث فبراير"

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

البرلمان العراقي يحدد موعد منح الثقة لحكومة علاوي

البرلمان العراقي يحدد موعد منح الثقة لحكومة علاوي

سلامة: مباحثات الهدنة في ليبيا تسير بالاتجاه الصحيح

سلامة: مباحثات الهدنة في ليبيا تسير بالاتجاه الصحيح