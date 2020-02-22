الاقتصاد: ترخيص 12 مصنعاً وتوقعات بتوفير 500 فرصة عمل جديدة  

مقر وزارة الاقتصاد الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن ترخيصها، 12 مصنعاً برأس مال إجمالي بلغ 4.7 مليون دولار أمريكي خلال الشهر الماضي.



وأشارت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه من المتوقع ان توفر المصانع لدى المباشرة بإقامتها في محافظات الخليل، بيت لحم، نابلس، رام الله والبيرة، والقدس، أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة.



واستحوذت صناعة المنتجات الغذائية على الحصة الأكبر، وبنسبة 25.0% من إجمالي عدد المصانع، تلتها صناعة المشروبات، وصناعة المعادن اللافلزية الأخرى (مصانع الطوب والبلاط وحجر الأرصفة، ومصانع الباطون ومناشير الحجر) بنفس النسبة 16.7%، أما من حيث قيمة رأس المال، شكلت صناعة المعادن اللافلزية الأخرى النسبة الأكبر بـ 39.4%، تلتها صناعة الفلزات الأساسية (صناعة المنتجات المعدنية الاخرى) (صناعة الحديد الصلب ومصانع الألمنيوم وصناعة وسبك المعادن الثمينة) بنسبة 19.7%.



وسجل عدد المصانع الجديدة المرخصة لعام 2019 ارتفاعاً بنسبة 3.0% مقارنة بالعام 2018 حيث تم ترخيص 138 مصنعاً جديداً بقيمة رأس مال بلغت 131.4 مليون دولار.



ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13.2%من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2018، بقيمة إجمالية بلغت 1.826.3 مليار دولار، ويشغل هذا القطاع نحو 103.500 ألف عامل يعملون في قطاعات (المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الأدوية، المنتجات الإنشائية والمعدنية والأثاث) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.



واستفاد أكثر من 60 شركة في المحافظات الشمالية والجنوبية، استهدفتها الوزارة ضمن مشروع تحديث الصناعة الفلسطينية، توزعت على 5 قطاعات إنتاجية هي: "الصناعات الكيماوية، والصناعات الورقية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات المعدنية".



وتنفذ وزارة الاقتصاد الوطني مسحاً للمنشآت الصناعية العاملة بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ضمن مشروع تحديث الصناعة، والذي يتولى جهاز الإحصاء جمع وتوفير بيانات ميدانية لجميع المنشآت الصناعية العاملة، والتي تشغل خمسة عاملين فأكثر على عينة تبلغ حوالي أربعة آلاف ومائتين منشأة (4200) عاملة وفقاً للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وهي جزء من قاعدة بيانات تعداد المنشآت 2017.