بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية

وذكر أبو ريالة أنه أجبر على هدم المنزل بعد أن علق موظفو بلدية الاحتلال إخطارا قبل أسبوعين على جداره، يطالبه بهدم المنزل حتى تاريخ 22 من الشهر الجاري.





وأوضح أنه بنى المنزل في عام 2006، واستأجره عمه يحيى قبل عدة سنوات ويقطن فيه مع زوجته وطفل وطفلة، وفق ما وردنا من موقع (حرية نيوز).





وتبلغ مساحة المنزل نحو 75 متراً مربعا، ومكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام، وبجانبه محلا تجاريا مساحته 30 مترا مربعا.





وأشار إلى أن عمه يحيى اضطر إلى السكن في منزل جده، بعد هدم جزء من المنزل اليوم، لعدم وجود مأوى آخر له.



