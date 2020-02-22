بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المواطن المقدسي عيسى أبو ريالة، على هدم منزله في قرية العيساوية.
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المواطن المقدسي عيسى أبو ريالة، على هدم منزله في قرية العيساوية.
وذكر أبو ريالة أنه أجبر على هدم المنزل بعد أن علق موظفو بلدية الاحتلال إخطارا قبل أسبوعين على جداره، يطالبه بهدم المنزل حتى تاريخ 22 من الشهر الجاري.
وأوضح أنه بنى المنزل في عام 2006، واستأجره عمه يحيى قبل عدة سنوات ويقطن فيه مع زوجته وطفل وطفلة، وفق ما وردنا من موقع (حرية نيوز).
وتبلغ مساحة المنزل نحو 75 متراً مربعا، ومكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام، وبجانبه محلا تجاريا مساحته 30 مترا مربعا.
وأشار إلى أن عمه يحيى اضطر إلى السكن في منزل جده، بعد هدم جزء من المنزل اليوم، لعدم وجود مأوى آخر له.
وتتبع سلطات الاحتلال سياسة إجبار المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا، وفي حال لم يتم الهدم ذاتيا، تقوم بلدية الاحتلال ذاتها بالهدم، وتفرض على أصحاب المنازل كافة تكاليف الهدم إضافة لغرامات مالية باهظة وتعجيزية.
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