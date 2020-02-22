عاجل

  • الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني في القدس بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن

شؤون فلسطينية

تنويه من "المرور" بشأن أعمال ترميم في بعض الشوارع بغزة

تنويه من "المرور" بشأن أعمال ترميم في بعض الشوارع بغزة
شارع الرشيد - غزة
رام الله - دنيا الوطن
نوهت إدارة المرور بغزة، إلى وجود أعمال لبلدية غزة "ترميم حفر على الطريق" من مفترق العائلات، حتى الشارع الثالث الشيخ رضوان "مفترق الأمن العام"، وشارع الصحابة، وتموين الشاطئ.

وأعربت عن أملها في تعامل السائقين بحذر وتمهل، عند السير في الأماكن المذكورة، حرصاً على سلامة عابري الطريق.

أخبار ذات صلة

ليبرمان: لا فائدة من عملية عسكرية بغزة إذا كنت لا تعرف النهاية

ليبرمان: لا فائدة من عملية عسكرية بغزة إذا كنت لا تعرف النهاية

الاقتصاد: ترخيص 12 مصنعاً وتوقعات بتوفير 500 فرصة عمل جديدة  

الاقتصاد: ترخيص 12 مصنعاً وتوقعات بتوفير 500 فرصة عمل جديدة  

بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية

بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية

الاحتلال يتجاوز &#34;صفقة القرن&#34; ويقرر مشروعاً استيطانياً على أراضي مطار قلنديا

الاحتلال يتجاوز "صفقة القرن" ويقرر مشروعاً استيطانياً على أراضي مطار قلنديا

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

تعرف على أسماء الفائزين بانتخابات حركة فتح- إقليم رام الله والبيرة

تعرف على أسماء الفائزين بانتخابات حركة فتح- إقليم رام الله والبيرة

هيئة الأسرى: أسير مُصاب بوضع صحي صعب بمشفى (شعاري تصيدك)

هيئة الأسرى: أسير مُصاب بوضع صحي صعب بمشفى (شعاري تصيدك)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية

بالصور: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيساوية

الاحتلال يتجاوز &#34;صفقة القرن&#34; ويقرر مشروعاً استيطانياً على أراضي مطار قلنديا

الاحتلال يتجاوز "صفقة القرن" ويقرر مشروعاً استيطانياً على أراضي مطار قلنديا

تنويه من &#34;المرور&#34; بشأن أعمال ترميم في بعض الشوارع بغزة

تنويه من "المرور" بشأن أعمال ترميم في بعض الشوارع بغزة

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

هيئة الأسرى: أسير مُصاب بوضع صحي صعب بمشفى (شعاري تصيدك)

هيئة الأسرى: أسير مُصاب بوضع صحي صعب بمشفى (شعاري تصيدك)

مصرع مواطن بحادث سير بضواحي القدس

مصرع مواطن بحادث سير بضواحي القدس

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

شاهد.. إيمان العاصي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;: بعد إذن أستاذ هاني&#34;

شاهد.. إيمان العاصي ترقص على "بنت الجيران": بعد إذن أستاذ هاني"

شاهد: مُخرج يُحرج شيماء سبت.. يُلاحقها ليُظهر حقيقتها بدون مكياج

شاهد: مُخرج يُحرج شيماء سبت.. يُلاحقها ليُظهر حقيقتها بدون مكياج

شاهد: سوزان نجم الدين تدلك قدمها في حفل عام

شاهد: سوزان نجم الدين تدلك قدمها في حفل عام

شاهد: إعلاميان عراقيان يلغيان حفل زفافهما ويتبرعان بالتكاليف

شاهد: إعلاميان عراقيان يلغيان حفل زفافهما ويتبرعان بالتكاليف

والدة حلا الترك تستعين بفضل شاكر لتبكي فراق ابنتها

والدة حلا الترك تستعين بفضل شاكر لتبكي فراق ابنتها

خطوبة الفنانة شيماء الحاج بطلة فيديوهات خالد يوسف

خطوبة الفنانة شيماء الحاج بطلة فيديوهات خالد يوسف

إليسا تهاجم حكومة بلادها بعد تسجيل أول إصابة بـ&#34;كورونا&#34;

إليسا تهاجم حكومة بلادها بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

ميغان ماركل تتحدى الملكة: لا أحد يستطيع منعي من استخدام هذا اللقب

ميغان ماركل تتحدى الملكة: لا أحد يستطيع منعي من استخدام هذا اللقب

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

شاهد: نادين نجيم ترقص مع &#34;حبها الحقيقي&#34; على أنغام أغنيتها المفضلّة

شاهد: نادين نجيم ترقص مع "حبها الحقيقي" على أنغام أغنيتها المفضلّة

عربي

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في &#34;أحداث فبراير&#34;

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في "أحداث فبراير"

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

البرلمان العراقي يحدد موعد منح الثقة لحكومة علاوي

البرلمان العراقي يحدد موعد منح الثقة لحكومة علاوي

سلامة: مباحثات الهدنة في ليبيا تسير بالاتجاه الصحيح

سلامة: مباحثات الهدنة في ليبيا تسير بالاتجاه الصحيح