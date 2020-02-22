تنويه من "المرور" بشأن أعمال ترميم في بعض الشوارع بغزة

شارع الرشيد - غزة

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رام الله - دنيا الوطن

نوهت إدارة المرور بغزة، إلى وجود أعمال لبلدية غزة "ترميم حفر على الطريق" من مفترق العائلات، حتى الشارع الثالث الشيخ رضوان "مفترق الأمن العام"، وشارع الصحابة، وتموين الشاطئ.



وأعربت عن أملها في تعامل السائقين بحذر وتمهل، عند السير في الأماكن المذكورة، حرصاً على سلامة عابري الطريق.