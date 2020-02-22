"المرور" بغزة: حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية

شارع عمر المختار - غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور والنجدة بغزة: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات، والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.



ونوهت المرور إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى، وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة، شارع الحرية محررة (نيتساريم) مقابل قصر العدل، ويرجى من قائدي المركبات، الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة آمان و كافية.



وأضافت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.



وتابعت إدارة المرور: أنه تم لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حادثي سير، نتج عنهما إصاباتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.