شؤون فلسطينية

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)
أحمد عبد الهادي ممثل حركة (حماس) في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور أحمد عبد الهادي، ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، على أن (صفقة القرن) التي أعلنتها الإدارة الأميركية، كانت واضحة تماماً في استهدافها ثوابت القضية الفلسطينية، المتمثلة بالقدس، والأرض، وحق العودة، والمقاومة، ولذلك يجب أن يكون الفلسطينيون واضحين جداً أيضاً في تأكيد تمسكهم بثوابتهم.

وقال عبد الهادي، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن القدس لنا وهي عاصمة دولتنا، والأرض كلها لنا من النهر إلى البحر، ومن الناقورة إلى أم الرشراش، ولا نقبل أن يبقى الاحتلال على ذرة تراب منها، ولا يمكن أن نعترف بدولة الاحتلال عليها، وحق العودة إلى أرضنا فلسطين كل فلسطين، هو حق مقدس لا تنازل عنه، والمقاومة هي طريق التحرير، وسلاحنا هو أرواحنا، ولا يمكن أن نتنازل عنه".

وأضاف: "كما لا بد أن نكون واضحين في المطالبة بالعودة إلى ثوابت هذه القضية، والتخلي عن كل ما يضرُ بها، ومن ذلك اتفاق أوسلو، والتنسيق الأمني، وفك الارتباط مع العدو، وغير ذلك".

وتابع: "الوحدة الوطنية على أساس هذه الثوابت، هي الأرضية الصلبة التي ننطلق منها لمواجهة (صفقة القرن)، عبر الاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة أساسها المقاومة المسلحة".

ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية، نستطيع من خلالها تجميع وتشغيل كل مقدرات شعبنا من جهة، وتحريك كل ساحات المواجهة بشكل متكامل من جهة أخرى، في غزة، والضفة، والقدس، ومناطق الـ 48، وفي الشتات.

ودعا أبناء شعبنا في كل الساحات إلى "التحرك بفاعلية مشكلين رأس حربة في مواجهة صفقة القرن، كلٌ وفق ظروفه، كما ندعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد صفقة القرن، وصولاً إلى إسقاطها".

أضاف: "إن الشعب المجاهد البطل الذي أسقط المشاريع السابقة، سيُسقط- إن شاء الله- هذه الصفقة الخبيثة، وسيطرد الاحتلال الغاصب، وسنعود إلى ديارنا في فلسطين الحبيبة، وسنصلي في المسجد الأقصى المبارك".

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