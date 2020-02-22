استطلاع للرأي: تحالف (أزرق أبيض) يُحافظ على توازنه كأكبر قوة في "كنيست"





رام الله - دنيا الوطنكشف استطلاع رأي جديد، أجرته قناة (I24NEWS) الإسرائيلية، أن تحالف (أزرق أبيض) بزعامة رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس، سيحصل على 36 مقعدًا، وذلك قبل عشرة أيام من الانتخابات الإسرائيلية.ونشرت القناة الإسرائيلية مساء أمس الجمعة، نتائج الاستطلاع، مؤكدة أن حزب (الليكود) اليميني، بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على 33 مقعدًا.وفيما يتعلق بـ (القائمة المشتركة) التي تمثل العرب في "كنيست" الإسرائيلي، بيّن الاستطلاع، أنها ستحصل على 13 مقعدًا، وتبقى كثالث أكبر قوة في "كنيست"، فيما سيحصل حزب (يسرائيل بيتينو) برئاسة أفيغدور ليبرمان على سبعة مقاعد.وفيما يتعلق بالأحزاب اليمينية- فسيحصل تحالف (يمينا) المتشدد برئاسة، نفتالي بينت، وحزب (شاس) المتدين برئاسة، ارييه درعي على ثمانية مقاعد لكل منهما، مقابل سبعة مقاعد لحزب (عوتسما يهوديت)، المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير.أما تحالف (العمل-جيشير- ميرتس) اليساري برئاسة عمير بيرتس فسيحصل على 8 مقاعد بحسب الاستطلاع.وحيال مشاركة الجمهور الإسرائيلي بالانتخابات المقبلة، أجاب 62% من المستطلعة آراؤهم، أن مشاركتهم مؤكدة وحتمية، فيما قال 24% إن نسبة مشاركتهم عالية، مقابل 3% نسبة متوسطة، أما 11% أعربوا عن نسبة مشاركة منخفضة.وفيما يتعلق بمن الأكثر ملاءمة لتولي منصب الحكومة؟ أجاب 45% من المستطلعة آراؤهم، أن نتنياهو هو الأنسب لهذا المنصب، مقابل 35% لصالح بيني غانتس، وأجاب 20% من المستطلعين بـ "لا أعرف".