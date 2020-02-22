تعرف على أسماء الفائزين بانتخابات حركة فتح- إقليم رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطنتم الإعلان فجر اليوم السبت، عن النتائج النهائية لانتخابات حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح/ إقليم رام الله والبيرة.وكشفت النتائج عن فوز كل من لؤي المنسي، موفق سحويل، نعيم مرار، مروة سمحان، جعفر حمايل، أمين شومان، فادي حماد، ميسون القدومي، أمين أبو رداحة، منيف الريماوي، رمال أبو عين، وضاح خميس، سعيد المالكي، رعد البرغوثي، حمد الله عليان.وكان الرئيس محمود عباس، تفقد أمس الجمعة، مركز الاقتراع لانتخابات لجنة إقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة.واطلع الرئيس على سير الانتخابات، مشيداً بالعملية الديمقراطية وأهميتها في بناء الحركة، ورفدها بالطاقات، التي تعمل على بناء مؤسسات الدولة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.